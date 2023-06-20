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НовостиОбщество20 июня 2023 9:12

Начался запуск горячей воды в контуре Бийской ТЭЦ

Несколько домов при этом остаются без ресурса
Александра Сапожкова
В части домов вода уже появилась

В части домов вода уже появилась

Фото: Олег УКЛАДОВ

20 июня начался запуск горячей воды в контуре Бийской ТЭЦ. Однако несколько домов пока остаются без ресурса, сообщает СГК Бийска.

- Сейчас идет заполнение и подогрев магистралей. К ночи планируем подать ресурс и выйти на нормативные параметры, - отметили в компании.

Пока без подачи ресурса остаются дома на ул. Кутузова, Короленко, Прибыткова, Трофимова, Мерлина, Митрофанова, Угольная, Кошевого и Петрова (адреса можно посмотреть здесь). Это связано с тем, что специалисты устраняют дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний.