В части домов вода уже появилась Фото: Олег УКЛАДОВ

20 июня начался запуск горячей воды в контуре Бийской ТЭЦ. Однако несколько домов пока остаются без ресурса, сообщает СГК Бийска.

- Сейчас идет заполнение и подогрев магистралей. К ночи планируем подать ресурс и выйти на нормативные параметры, - отметили в компании.

Пока без подачи ресурса остаются дома на ул. Кутузова, Короленко, Прибыткова, Трофимова, Мерлина, Митрофанова, Угольная, Кошевого и Петрова (адреса можно посмотреть здесь). Это связано с тем, что специалисты устраняют дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний.