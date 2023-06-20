Банк ВТБ передал Центру охраны материнства и детства первый в Алтайском крае аппарат для контактной литотрипсии у детей

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Благодаря программе в больницу доставили новое оборудование для проведения операций – хирургический лазерный аппарат повышенной мощности. Оборудование позволяет повысить качество проведения литотрипсии, минимизировать травматическое воздействие при операции и быстрее отпустить маленьких пациентов домой.

«Работа по совершенствованию медицинской помощи детям в Алтайском крае проводится постоянно. За 5 лет в детские поликлиники поступило более 700 единиц дорогостоящей современной медицинской техники. Средства на их покупку были выделены из федерального и регионального бюджетов. Например, за счет регионального бюджета в детских больницах обновлено оборудование для проведения диагностических и лечебных процедур на общую сумму свыше 250 млн рублей. Были установлены современные наркозно-дыхательные аппараты, аппараты УЗИ, инкубаторы для новорожденных и открытых реанимационных систем, аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы, цифровые передвижные рентгеновские аппараты. Крайне значимо, что банк продолжает добрые традиции компании и регулярно помогает с приобретением оборудования для детских учреждений», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению регионального Минздрава Маргарита Федченко.

Литотрипсия – это один из наиболее эффективных методов лечения мочекаменной болезни. Благодаря лазеру происходит дробление камней без нарушения целостности кожного покрова больного. На аппарате, установленном в Центре в рамках программы, уже провели первые операции.

«Для детей Алтайского края данное оборудование имеет огромное значение. Все специалисты нашего Центра совершенствуют свои навыки и профессионализм только с одной целью – сохранить здоровье малышей и сделать это как можно безболезненней. А хирургический лазерный аппарат поможет нам в этом. Дети гораздо быстрее будут восстанавливаться после лечения и возвращаться к привычному режиму», – отметил заведующий уроандрологического отделения Центра охраны материнства и детства Александр Киптилов.

Благотворительная программа «Мир без слез» – собственный проект банка, в рамках которого в детские больницы по всей России закупается современное медицинское оборудование. Программа работает с 2003 года: за 20 лет ее существования банк поддержал более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации. География проекта постоянно расширяется, с каждым годом к программе присоединяется все больше регионов.

«Одним из важнейших направлений нашей социальной деятельности является поддержка и развитие детского здравоохранения в России. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» Банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медучреждения. Алтайский край уже в четвертый раз вошел в число регионов-участников программы. В этом году мы передаем Алтайскому краевому центру охраны материнства и детства оборудование, которое поможет оказать высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам и ускорить процесс выздоровления», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В 2023 году благодаря программе новое оборудование получают 16 детских больниц в городах: Ангарск (Иркутская область), Астрахань, Барнаул, Валуйки (Белгородская область), Краснодар, Красноярск, Курчатов (Курская область), Кызыл (Республика Тыва), Моздок (Республика Северная Осетия – Алания), Москва, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь и Пермь. Республика Тыва и Севастополь участвуют в программе впервые.