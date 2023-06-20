В Барнауле юрист пойдет под суд за попытку хищения денег у бизнесмена

Дело возбудили по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
Барнаульского юриста обвиняют в попытке хищения денег у предпринимателя. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональных следкоме и прокуратуре.
По данным следствия, в январе этого года обвиняемый узнал, что в МВД находится уголовное дело на бизнесмена. Юрист предложил мужчине решить вопрос о прекращении дела за деньги. Вознаграждение якобы нужно было передать правоохранителям. В общей сложности юрист затребовал от 2,5 до 3 млн рублей.
- На самом деле он не собирался с кем-либо договариваться, а деньги намеревался похитить. Однако довести умысел до конца ему не удалось - при получении части средств (1,5 млн рублей) его задержали сотрудники УФСБ по краю, - сообщили в ведомствах.
Дело возбудили по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Юрист вину не признал. Однако следствие собрало достаточно доказательства, и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
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