В Барнауле юрист пойдет под суд за попытку хищения денег у бизнесмена

Дело возбудили по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Барнаульского юриста обвиняют в попытке хищения денег у предпринимателя. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональных следкоме и прокуратуре.

По данным следствия, в январе этого года обвиняемый узнал, что в МВД находится уголовное дело на бизнесмена. Юрист предложил мужчине решить вопрос о прекращении дела за деньги. Вознаграждение якобы нужно было передать правоохранителям. В общей сложности юрист затребовал от 2,5 до 3 млн рублей.

- На самом деле он не собирался с кем-либо договариваться, а деньги намеревался похитить. Однако довести умысел до конца ему не удалось - при получении части средств (1,5 млн рублей) его задержали сотрудники УФСБ по краю, - сообщили в ведомствах.

Дело возбудили по ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Юрист вину не признал. Однако следствие собрало достаточно доказательства, и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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