Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:36

На старом мосту в Барнауле автобус с кузбасским номером врезался в ограничитель

Из-за аварии было затруднено движение
Александра Сапожкова
На кадрах видно, что автобус заказной. Скриншот видео из паблика «Инцидент Барнаул»

На кадрах видно, что автобус заказной. Скриншот видео из паблика «Инцидент Барнаул»

На старом мосту в Барнауле днем 19 июня произошло небольшое ДТП. Автобус врезался в ограничитель.

О случае сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- У ограничителя интересный «улов» - вместо фуры попался автобус, - написали очевидцы.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус заказной и у него кузбасский номер. Из-за аварии было затруднено движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае четыре человека едва не утонули, попытавшись переехать реку на УАЗе

19 июня в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло ЧП – там чуть не утонули четыре человека, которые пытались переехать вброд реку Чаганку (подробнее)