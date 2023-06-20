На старом мосту в Барнауле автобус с кузбасским номером врезался в ограничитель

На кадрах видно, что автобус заказной. Скриншот видео из паблика «Инцидент Барнаул»

На старом мосту в Барнауле днем 19 июня произошло небольшое ДТП. Автобус врезался в ограничитель.

О случае сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- У ограничителя интересный «улов» - вместо фуры попался автобус, - написали очевидцы.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус заказной и у него кузбасский номер. Из-за аварии было затруднено движение.

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