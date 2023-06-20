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НовостиПроисшествия20 июня 2023 2:35

На Алтае житель села жестоко избил 13-летнего подростка деревянной палкой

Пострадавшего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой
Александра Сапожкова
Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия

Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Михайловского района. Его подозревают в жестоком избиении подростка.

Как сообщили в региональном следкоме, вечером 15 июня в селе Малиновое озеро нетрезвый молодой человек на территории административного здания встретил 13-летнего подростка. У них произошел конфликт, и парень стал избивать мальчика, в том числе деревянной палкой. В итоге несовершеннолетний получил открытую черепно-мозговую травму, его увезли в больницу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется сбор и закрепление доказательств.

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