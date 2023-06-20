Дело о поджоге дома в Рубцовске, при котором погибли трое человек, направили в суд

Двое детей смогли выбраться из пожара через окно Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве нескольких человек путем поджога.

По данным регионального следкома, обвиняемый проживал с женщиной и двумя ее детьми. Он нигде не работал и злоупотреблял спиртным. В январе этого года после ссоры с сожительницей злоумышленник разлил в доме горючую жидкость, а когда все уснули, поджег дом. При этом он запер снаружи единственный выход.

- Увидев пожар, мать разбудила дочек 16-ти и 7-ми лет, которые смогли выбраться через окно. Сама женщина, ее престарелая мать и знакомый семьи погибли, - рассказали в ведомстве.

Мужчину обвиняют по трем статьям - убийство двух и более лиц, покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. В ходе предварительного следствия вину в убийстве он отрицал, настаивая на том, что хотел лишь напугать сожительницу. Однако следствие опровергло все доводы злоумышленника.

Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дядя Леша чиркнул спичку и бросил в маму»: подробности убийственного поджога на Алтае

Вечером 26 января в Рубцовске на криминальном пожаре погибли три человека. Среди обгоревших трупов, которые вынесли пожарные на снег, были тела 34-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и знакомого семьи, временно проживающего в доме (подробнее)