Дожди, грозы и град обрушатся на Алтайский край 20 июня

Погода в Алтайском крае 20 июня 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 20 июня в Алтайском крае будет жаркая, но дождливая погода. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура достигнет +26,+31 градуса, по западу +20,+25. При этом ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни и град. Порывы ветра местами 15-20 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 м/с.

В Барнауле 20 июня +28,+30, дождь, гроза.

Отмечается, что по 23 июня в крае местами сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.