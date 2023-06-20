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НовостиОбщество20 июня 2023 1:31

Дожди, грозы и град обрушатся на Алтайский край 20 июня

При этом температура местами достигнет +31 градуса
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае 20 июня 2023

Погода в Алтайском крае 20 июня 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 20 июня в Алтайском крае будет жаркая, но дождливая погода. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура достигнет +26,+31 градуса, по западу +20,+25. При этом ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни и град. Порывы ветра местами 15-20 метров в секунду, при грозах шквалы до 25 м/с.

В Барнауле 20 июня +28,+30, дождь, гроза.

Отмечается, что по 23 июня в крае местами сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.