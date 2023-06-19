Пока купальный сезон не стартовал Фото: Анна СЕМИНА

Из-за паводка в Алтайском крае перенесли официальное открытие пляжей

Из-за второй волны паводка в Алтайском перенесли официальное открытие пляжей. Об этом пишут «Вести Алтай».

Уровень воды в Оби в Барнауле составляет 557 сантиметров. За сутки он вырос на 4 сантиметра.

При этом в некоторых других реках Алтайского края ситуация стабилизировалась. В частности, Катунь у Сросток за сутки стала ниже на 16 сантиметров, а Бия у наукограда – на 28. Однако на этих выходных пляжи там не открыли.

Ранее мы рассказывали о том, что в барнаульском микрорайоне Затон подтоплено 26 приусадебных участков и два участка дороги.