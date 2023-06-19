Уровень воды в Оби в Затоне за сутки вырос на 4 сантиметра

Вопрос обсудили на аппаратном совещании в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Затоне за сутки уровень воды в реке Обь вырос на 4 см. При этом паводковая ситуация стабилизируется. Этот вопрос обсудили на аппаратном совещании в администрации города, пишет мэрия.

В Затоне подтоплено 26 приусадебных участков и два участка дороги. В микрорайоне провели подсыпку заградительного вала по переулку Перевозному. Также сделали дополнительный запас глины и установили ориентировочные вешки на улице Бортовой.

В микрорайоне в круглосуточном режиме работают спасатели и полицейские. Они проводят подворовые обходы и держат ситуацию на контроле.