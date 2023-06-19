У вокзала в Новоалтайске образовалась пробка из-за ДТП с двумя иномарками

ДТП в Новоалтайске в районе вокзала 19 июня 2023. Фото: Лев Модягин

Днем 19 июня в Новоалтайске в районе вокзала произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате образовалась большая пробка.

По данным очевидцев, пожилой мужчина выезжал со двора и столкнулся с машиной, которая двигалась по ул. Октябрьская. За рулем находилась женщина.

- Скорее всего, виноват мужчина на темной иномарке, если только женщина не ехала на красный свет, - сообщил «Комсомольской правде» один из очевидцев.

По данным 2gis.ru, пробки на участке ул. Октябрьской сейчас уже нет.

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