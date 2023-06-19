Более 1 млн рублей остудила мэрия Барнаула у сына известного бизнесмена

В июне дело рассмотрела апелляционная инстанция Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула отсудили у Максима Тулина, сына бизнесмена Павла Тулина, 1,2 млн рублей задолженности. Об этом пишет Толк.

Долг был связан с кафе «Мельница», которое ранее находилось в парке «Изумрудный». Оно перестало работать в 2014 году.

Это была самовольная постройка и еще в 2010 году власти потребовали «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» снести постройку. Их поддержал суд.

В 2016 году с парка взыскали 1 млн рублей за неисполнение решения суда и по 20 тысяч рублей за каждый месяц неисполнения решения.

В июне дело рассмотрела апелляционная инстанция, которая оставила все без изменения.