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НовостиОбщество19 июня 2023 7:19

В Белокурихе появился памятник «Кока-коле»

Его установили в парке на выезде из города
Герман Архаров
Ранее компания Coca-Cola сообщила об уходе из России

Ранее компания Coca-Cola сообщила об уходе из России

Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Белокуриха появился памятник «Кока-коле». Об этом пишут в группе «ГОРОДок Белокуриха» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник установили в местном парке «Колесо», который находится в выезде из города в сторону Даниловки. Для арт-объекта выбрали цистерну, которая теперь выглядит как большая банка «Кока-кола» с трубочкой. Многие уже успели сфотографироваться с оригинальным памятником.

Добавим, что компания Coca-Cola сообщила об уходе из России в июне прошлого года.