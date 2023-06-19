В Белокурихе появился памятник «Кока-коле»

Ранее компания Coca-Cola сообщила об уходе из России Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Белокуриха появился памятник «Кока-коле». Об этом пишут в группе «ГОРОДок Белокуриха» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник установили в местном парке «Колесо», который находится в выезде из города в сторону Даниловки. Для арт-объекта выбрали цистерну, которая теперь выглядит как большая банка «Кока-кола» с трубочкой. Многие уже успели сфотографироваться с оригинальным памятником.

Добавим, что компания Coca-Cola сообщила об уходе из России в июне прошлого года.