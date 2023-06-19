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НовостиОбщество19 июня 2023 3:25

Алтайские медики будут получать новые выплаты

Их станут выплачивать с 1 июля
Герман Архаров
Всего на привлечение новых кадров в медучреждения Алтайского края на три года заложили 1,5 млрд рублей

Всего на привлечение новых кадров в медучреждения Алтайского края на три года заложили 1,5 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля некоторые медики Алтайского края станут получать новые выплаты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Виктор Томенко.

С 1 июля врачи старшего возраста будут получать по 9 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно фельдшерам и медсестрам станут выплачивать по 6 тысяч рублей.

Добавим, что всего на привлечение новых кадров в медучреждения Алтайского края на три года заложили 1,5 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что глава региона в День медика посетил БСМП №2 Барнаула.