Алтайские медики будут получать новые выплаты

Всего на привлечение новых кадров в медучреждения Алтайского края на три года заложили 1,5 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля некоторые медики Алтайского края станут получать новые выплаты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Виктор Томенко.

С 1 июля врачи старшего возраста будут получать по 9 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно фельдшерам и медсестрам станут выплачивать по 6 тысяч рублей.

Добавим, что всего на привлечение новых кадров в медучреждения Алтайского края на три года заложили 1,5 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что глава региона в День медика посетил БСМП №2 Барнаула.