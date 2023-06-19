Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 2:34

19 июня в Алтайском крае ограничат движение из-за военных учений

Автомобилистам нужно быть внимательными
Герман Архаров
В ГИБДД призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

В ГИБДД призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Анна СЕМИНА

Из-за военных учений в понедельник, 19 июня, на нескольких участках дорог в Алтайском крае ограничат движение. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 18 до 21 часа на следующих участках дорог региона:

– «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино»

– «населенный пункт Полковниково – населенный пункт Кытманово».

В ГИБДД призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Там добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.