19 июня в Алтайском крае ограничат движение из-за военных учений

В ГИБДД призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Анна СЕМИНА

Из-за военных учений в понедельник, 19 июня, на нескольких участках дорог в Алтайском крае ограничат движение. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 18 до 21 часа на следующих участках дорог региона:

– «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино»

– «населенный пункт Полковниково – населенный пункт Кытманово».

В ГИБДД призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Там добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.