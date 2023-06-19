Два человека пострадали в массовом ДТП под Барнаулом

Пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в воскресенье, 19 июня, под Барнаулом произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 18:30 на трассе между Фирсово и Бобровкой. Как предварительно установлено правоохранители, водитель Toyota Ipsum выехала на встречку и столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот. После это иномарка врезалась в Kia, которая затем столкнулась с Lexus, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 35-летний водитель Toyota и 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia. Их госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.