Жара до +35 градусов ожидается в Алтайском крае 19 июня

Барнаул 19 июня также накроет жара Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало новой рабочей недели будет жарким в Алтайском крае. Днем в понедельник, 19 июня, воздух прогреется до +30…+35 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

В крае будет преимущественно без осадков, во второй половине дня по западу местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть юго-восточный ветер, 6-11 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.

Барнаул 19 июня также накроет жара в +30…+32 градуса. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Подует юго-восточный ветер, 6-11 м/с.