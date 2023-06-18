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НовостиПроисшествия18 июня 2023 10:30

В Барнауле мотоциклист разбился на скорости 150 км/ч

Он погиб на месте
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место происшествия. Скриншот страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

Место происшествия. Скриншот страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

Днем 18 июня на Советской Армии в Барнауле произошло жуткое ДТП, в результате которого разбился мотоциклист.

По предварительным данным ГИБДД по Барнаулу, 40-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Nissan Primera, который ехал в попутном направлении, затем его отбросило на встречную полосу, на другую легковушку - Renault Sandero Stepway. В результате «Рено» загорелось.

Сам мотоциклист скончался на месте происшествия. Очевидцы рассказывают, что он несся со скоростью больше 150 километров в час, а после его подбросило на «лежачем» полицейском. Впрочем, все детали установит следствие.