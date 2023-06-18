Во время движения в барнаульском трамвае выпало окно

Выпавшее окно. Скриншот поста в группе "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 18 июня, в Барнауле прямо во время движения в трамвае выпало окно.

Это произошло с трамваем седьмого маршрута. Как рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул», вагон проезжал по Советской армии, как у него выпало стекло. К счастью, всего лишь на асфальт и никто из пассажиров не пострадал. Тем не менее, неприятный момент.

Напомним, в краевую столицу уже прибыл первый трамвай, собранный специально для Барнаула на заводе в Белоруссии. Всего до конца года по контракту город должен получить десять новых составов.