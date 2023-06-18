В Бийске не нашли подрядчика для капремонта ливневок

В Бийске вопрос ремонта канализации откладывается Фото: газеты «Бийский рабочий»

Для Бийска также как и для Барнаула актуальна проблема городских ливневок, однако в наукограде не смогли найти подрядчика для проведения капитального ремонта.

Власти города предлагали за работу 5,3 млн рублей. За эти деньги должны были привести в порядок ливневку в переулке Дружный. Еще шесть миллионов рублей выделили на канализация в переулке Омском.

– Однако оказалось, что потенциальных подрядчиков на контракт не нашлось, - пишет «Бийский рабочий».

На аукцион не поступило ни единой заявки.