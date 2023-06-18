В Заринске женщина провалилась в трехметровую яму

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Заринске пожарные сотрудники пожарной охраны спасли женщину, которая провалилась в трехметровую яму на собственном участке.

Инцидент произошел 17 июня. Как сообщили в пожарную охрану города, 67-летняя женщина оступилась и упала в яму. Самостоятельно выбраться из западни она не могла. Кроме спасателей на место происшествия также прибыли полицейские и медики.

– Благодаря своевременным и слаженным действиям, женщину эвакуировали из ямы. Пострадавшей была оказана необходимая помощь, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В результате падения горожанка получила травмы и ей потребовалась госпитализация.