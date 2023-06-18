Снижение уровня воды в реках Алтая отметили 18 июня

Вода постепенно отступает. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

По состоянию на утро воскресенья, 18 июня, уровень воды в реках Республики Алтай снизился.

Согласно информационной сводке, на 8.00 местного времени, значительный спад уровня наблюдается во всех водоемах региона.

– В зоне подтопления остались только приусадебные участки вблизи Телецкого озера, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К примеру, в селе Иогач подтоплено 12 участков и столько же в Артыбаше.

С начала подтопления уровень воды в Телецком снизился уже на 17 сантиметров. Сейчас он составляет 459 см.