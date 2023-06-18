Глава Барнаула поздравил медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в России 18 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 18 июня, глава города Барнаула Вячеслав Франк обратился с поздравлением в адрес медиков.

– Ваше благородное призвание требует глубоких знаний, колоссальной самоотдачи и решительности. Каждый день вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершая порой невозможное. Проявляя милосердие и сострадание к чужой боли вы вселяете надежду на лучшее, - говорит он.

В день, когда отмечается профессиональный праздник медиков, Франк пожелал им самим крепкого здоровья, счастья и благополучия.