В барнаульском парке «Изумрудный» ремонтируют центральный вход

Реконструкция парка. Скриншот ТГ-канала go_barnaul

Рабочие приступили к ремонту входной группы в барнаульском парке «Изумрудный».

– Исторический момент, идет реставрация главного входа в парке «Изумрудный», - пишут в ТГ-сообществе go_barnaul.

Судя по фотографиям, с колонн сняли слой старой штукатурки. В отличие от входной группы слева, центральную будут восстанавливать, так что совсем скоро она приобретет первозданный вид.

Напомним, ранее также провели зарыбление пруда парка. В воду выпустили 200 годовалых карпов. Как подчеркнул руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев, это декоративные рыбы и рыбалка категорически запрещена.