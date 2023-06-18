Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 3:35

На Алтае сгорел асфальтоукладчик

Техника частично пострадала
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в РА

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в РА

В воскресенье утром, 18 июня, в Республике Алтай произошло возгорание асфальтоукладчика, который перевозили на трале.

ЧП произошло на Чуйском тракте в селе Манжерок.

– К ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава, три единицы техники - ПЧ 31 «Долина Алтая» и МПЧ села Манжерок, - сообщают в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Пожарные оперативно устранили возгорание. Тем не менее, огонь успел частично повредить технику. Из людей никто не пострадал.