В Барнауле разбирают крупный участок теплосетей

Работы на участке начались Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону, она в том числе заключается в обновлении теплосетей. В настоящее время коммуникации разбирают на улице Папанинцев в Железнодорожном районе.

– Ремонтные работы ведутся на трубопроводе по участку улицы Папанинцев от дома №170 до дома №190 к2, - сообщают в мэрии.

Это один из самых больших участком теплосетей в районе. Здесь заменят 270 метров трубы, диаметр которой составляет 800 мм.

Кроме того ремонт ведут на сетях на улице Кузнечной, 8 а также на проспекте Ленина, 111.