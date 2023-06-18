Прощание состоится 19 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 17 июня, в Барнауле скончался известный врач-хирург, кандидат медицинских наук Владимир Черненко.

– Это был врач с большой буквы – внимательный, грамотный, эрудированный, высококвалифицированный специалист, бесконечно преданный своей профессии, - рассказали Амителу родственники медика.

Владимир Викторович окончил лечебный факультет АГМУ в 1986 году. Сначала работал в ЦРБ и даже некоторое время возглавлял отделение гнойной хирургии КГБУЗ «Городская больница № 3», а с 2014 года отделение перевели в горбольницу №8.

Ему был 61 год.

Прощание с Владимиром Черненко состоится 19 июня по адресу: ул. Аносова, 8, второй зал, с 13.30 до 15.00.