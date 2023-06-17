В школе Ключевского района откроют Центр детских инициатив

Фото: Минобрнауки Алтайского края

В Петуховской школе Ключевского района впервые за 54 года делают капитальный ремонт. Как сообщили в Минобрнауки региона, там появится Центр детских инициатив

Реконструкция здания проходит в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Там появятся новая крыша, окна, крыльцо и фасад, а также оборудование и мебель. В кабинеты закупят парты и стулья, стеллажи в библиотеку, шкафы и мебель в гардероб. Кроме того, в школе появится «Центр детских инициатив».

- Наша школа преобразится и станет новой, красивой, современной школой. В такой школе хочется учиться и работать. В школьном здании, которому 54 года, никогда не было капитального ремонта, - отметила директор школы Лариса Пирязева.

Общая стоимость работ составит около 27 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.