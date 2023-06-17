Пик второй волны паводка ожидают в ближайшие сутки в Барнауле

Спасатели в Затоне Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в ближайшие сутки ожидается пик второй волны паводка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Затоне введет режим повышенной готовности.

В администрации прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период. По данным синоптиков, пик второй волны ожидается уже в эти выходные.

По данным руководителя краевого ЦГМС Александра Люцигера, в верховьях рек начался резкий спад воды, а в Барнауле возможен подъем воды на 15-20 см.

- Начало стабилизации ситуации ожидается в воскресенье, - подчеркнул Александр Люцигер.

По данным на 16 июня, в микрорайоне Затон был введен уровень повышенной готовности из-за повышения уровня воды в Оби до 540 см. На утро были подтоплены часть улиц. Всего в микрорайоне живут 2136 человек, определены места сборы в случае эвакуации. На месте дежурят представители территориального управления, районной администрации, а также спасатели.