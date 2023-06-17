Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 7:41

Барнаульцев попросили не поджигать тополиный пух

Может произойти серьезный пожар
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью

Пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью

Фото: Анна Перевощикова

Жителей Барнаула попросили не поджигать тополиный пух. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, он может стать причиной возникновения пожара.

Пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью, поэтому даже простая неосторожность, в том числе брошенные окурки и спички, могут привести к молниеносному возгоранию.

Как отмечают специалисты штаба по делам ГОЧС Октябрьского района, места скопления пуха, особенно возле деревянных построек, нужно очищать и поливать водой. Также необходимо пресекать игры детей и подростков, которые играют с огнем, на территории частных домов нужно установить емкость с водой и щиты с первичными средствами тушения пожара.

В случае пожара нужно вызывать пожарную охрану или экстренные оперативные службы (01, 101, 112).