Тюменская компания построит в Белокурихе современный курорт

Белокуриха. Фото: t.me/tomenko_22

В Белокурихе построят современный курорт. Соглашение о сотрудничестве подписали власти Алтайского края и тюменская компания «Сибинтел-Холдинг» во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Гостиница будет построена на 350 мест, центр превентивно-оздоровительной медицины, открытый минеральный бассейн и СПА-комплекс. Курорт планируют открыть к 2027 году. Стоимость оценивается в 2 млрд рублей.

- Новый проект отлично впишется в постоянно развивающуюся туристическую инфраструктуру Белокурихи, единственного за Уралом города-курорта федерального значения. Здесь уже отдыхает ежегодно около 300 тысяч человек, - отметил глава региона Виктор Томенко.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.