21-летний барнаулец испугался мошенников и перевел им больше 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

21-летний барнаулец перевел мошенникам больше 600 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он пытался обезопасить свои средства.

В отдел полиции по Индустриальному району обратился горожанин и рассказал, что неизвестные похитили у него крупную сумму денег. Ему позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. С ее слов, неизвестные пытались оформить на его имя кредит, а для безопасности нужно провернуть операцию. Далее ему позвонили якобы из банка и даже предоставили фото сотрудника полиции и служебного пропуска в банк. На телефон мужчины пришла и инструкция для обновления счета. Так, ему нужно было обналичить все активы, включая кредитки и инвестиционные счета и скачать программу. В итоге аферисты оформили на мужчину кредит в банке, а деньги мужчина перевел двумя платежами на неизвестный счет, принадлежавший мошенникам.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В ГУ МВД напомнили о том, что если вы заметили подозрительные операции с вашими счетами, то ни в коем случае нельзя переводить деньги на некий «безопасный счет» - это признак мошенничества.