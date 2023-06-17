Крупный пожар на зерноскладе площадью в 1700 кв.м. потушили на Алтае

Пожар на зерноскладе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринском районе Алтайского края потушили крупный пожар на зерноскладе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 1700 квадратных метров.

Пожар произошел в здании на станции Батунная. Когда на место прибыли спасатели, крыша здания уже горела открытым огнем. Люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Пожарные во время разведки нашли газовые баллоны и вынесли их. Также им удалось не допустить перехода огня.

Всего в тушении участвовали 19 человек и семь единиц техники, привлекались силы пожарной части ПАСС АО «Алтай-Кокс». Полностью ликвидировать огонь удалось к трем утра, причины возгорания выясняют.