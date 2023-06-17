Технику Apple на 2 млн рублей вынес ночью вор из барнаульского магазина

Вора разыскивают. Скриншот поста в телеграм-канале «В курсе22»

В Барнауле в ночь на 17 июня неизвестный обокрал магазин техники Apple. Как сообщает телеграм-канал «В курсе22», всего вор вынес технику на более чем два миллиона рублей.

Неизвестный пробрался в магазин на ул. Сиреневой, 23 ночью, разбив окно витрины. Вора в балаклаве удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения. С места преступления мужчина скрылся на самокате.

Информацию «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю. В настоящий момент подозреваемого разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Тем временем, в телеграм-канале сообщили о вознаграждении за помощь в поимке преступника. Анонимность гарантируют.