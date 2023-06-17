Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2023 4:05

Технику Apple на 2 млн рублей вынес ночью вор из барнаульского магазина

Он пробрался в один из магазинов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Вора разыскивают. Скриншот поста в телеграм-канале «В курсе22»

Вора разыскивают. Скриншот поста в телеграм-канале «В курсе22»

В Барнауле в ночь на 17 июня неизвестный обокрал магазин техники Apple. Как сообщает телеграм-канал «В курсе22», всего вор вынес технику на более чем два миллиона рублей.

Неизвестный пробрался в магазин на ул. Сиреневой, 23 ночью, разбив окно витрины. Вора в балаклаве удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения. С места преступления мужчина скрылся на самокате.

Информацию «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю. В настоящий момент подозреваемого разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Тем временем, в телеграм-канале сообщили о вознаграждении за помощь в поимке преступника. Анонимность гарантируют.