До +32 градусов ожидается в Алтайском крае 17 июня

Жара на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в субботу, 17 июня, ожидается жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов, сообщили синоптики краевого ЦГМС.

В крае днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, а ночью - от +13 до 18 градусов, местами опустится и до +7. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду.

В Барнауле днем будет от +27 до +29 градусов, а ночью - от +13 до +15 градусов.

До 20 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.