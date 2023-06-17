До +32 градусов ожидается в Алтайском крае 17 июня

Жара на Алтае
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае в субботу, 17 июня, ожидается жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов, сообщили синоптики краевого ЦГМС.
В крае днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов, а ночью - от +13 до 18 градусов, местами опустится и до +7. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду.
В Барнауле днем будет от +27 до +29 градусов, а ночью - от +13 до +15 градусов.
До 20 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.