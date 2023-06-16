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НовостиОбщество16 июня 2023 12:00

Алтайский край оказался в числе регионов-лидеров по популярности правильного питания

Доля ЗОЖ-продуктов в корзинах покупателей Алтайского края составила 16,9%
Вера Березовская
Алтайский край оказался на пятом месте среди регионов РФ, где наиболее популярны продукты для правильного питания

Алтайский край оказался на пятом месте среди регионов РФ, где наиболее популярны продукты для правильного питания

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край оказался в числе регионов, где популярно правильно питание, сообщает пресс-служба ретейлера X5 Group.

Рейтинг назвали «Индексом авокадо». Он основан на исследовании чеков покупателей в крупных сетевых продуктовых магазинах. Алтайский край оказался на пятом месте среди регионов РФ, где наиболее популярны продукты для правильного питания. Чаще всего местные жители покупали в магазинах компании свежую зелень.

В среднем доля ЗОЖ-продуктов в корзинах покупателей Алтайского края составила 16,9%. В среднем по стране – 15,2%.