Алтайский край оказался в числе регионов-лидеров по популярности правильного питания

Алтайский край оказался на пятом месте среди регионов РФ, где наиболее популярны продукты для правильного питания Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край оказался в числе регионов, где популярно правильно питание, сообщает пресс-служба ретейлера X5 Group.

Рейтинг назвали «Индексом авокадо». Он основан на исследовании чеков покупателей в крупных сетевых продуктовых магазинах. Алтайский край оказался на пятом месте среди регионов РФ, где наиболее популярны продукты для правильного питания. Чаще всего местные жители покупали в магазинах компании свежую зелень.

В среднем доля ЗОЖ-продуктов в корзинах покупателей Алтайского края составила 16,9%. В среднем по стране – 15,2%.