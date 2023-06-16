На 9 лет осудили жителя Алтая, который пытался пристрелить нового возлюбленного своей бывшей

Мужчина вину в содеянном не признал и настаивал на рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на основе вердикта присяжных заседателей жителя Шипуновского района признали виновным в покушении на убийство и незаконном хранении пороха. Подробнее об этом рассказал СК.

Следствие и суд установили, что осужденный долгое время проживал с женщиной в одном из сел Шипуновского района. Однако она его бросила из-за того, что он пил и бил ее. Через некоторое время сельчанка начала встречаться с другим. Не смирившись с расставанием, осужденный начал преследовать пару и угрожать убийством.

– В один из дней июня 2022 года он пришел в дом к потерпевшим и направил заряженное охотничье огнестрельное оружие в голову соперника, а затем произвел выстрел. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, так как мужчина уклонился от выстрела, а затем забрал ружье и вызвал сотрудников правоохранительных органов, – рассказали в СК.

Во время обыска дома у злоумышленника обнаружили незаконно хранящийся бездымный порох массой 144 грамма.

Во время предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал и настаивал на рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что он виновен.

Мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима..