На Алтае задержали похитителя 9-летнего мальчика

Решается вопрос о мере пресечения Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали мужчину, который похитил 9-летнего мальчика. Против него возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, сообщает СК региона.

По версии следствия, 14 июня в одном из поселков Алтая ребенок ушел из дома кататься на велосипеде. По дороге мальчик встретил ранее знакомого 29-летнего мужчину, который предложил ему на попутках поехать в другой поселок.

Домой мальчик не вернулся, его родители в ночь на 15 июня обратились в полицию. К обеду местонахождение ребенка установили. Мальчик находился в лесном массиве, куда его вывез подозреваемый.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, решается вопрос о мере пресечения.