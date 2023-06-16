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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:10

На Алтае задержали похитителя 9-летнего мальчика

Он увез ребенка в другой поселок
Вера Березовская
Решается вопрос о мере пресечения

Решается вопрос о мере пресечения

Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали мужчину, который похитил 9-летнего мальчика. Против него возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, сообщает СК региона.

По версии следствия, 14 июня в одном из поселков Алтая ребенок ушел из дома кататься на велосипеде. По дороге мальчик встретил ранее знакомого 29-летнего мужчину, который предложил ему на попутках поехать в другой поселок.

Домой мальчик не вернулся, его родители в ночь на 15 июня обратились в полицию. К обеду местонахождение ребенка установили. Мальчик находился в лесном массиве, куда его вывез подозреваемый.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела, решается вопрос о мере пресечения.