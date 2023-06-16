«Эвалар» отметили наградой за вклад в развитие отечественной медицины

Елена Малышева отметила компанию «Эвалар», высоко оценив уровень поддержки общества и вклад, который вносит компания в развитие здравоохранения. Фото предоставлено компанией «Эвалар»

«Эвалар» получил награду за вклад в развитие отечественной медицины – об этом со сцены церемонии вручения премии «Призвание 2023» сообщила Елена Малышева. Премия «Призвание» является старейшей в России – именно благодаря ей о лучших врачах России и их работе узнают миллионы россиян.

Церемонию открыла Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, обратившись ко всем врачам с теплыми приветственными словами. По традиции, церемонию вручения премии вели профессор, доктор медицинских наук, ведущая программы «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева и Народный артист России, в прошлом врач Скорой помощи Александр Розенбаум.

Главная в России медицинская премия учреждена Первым каналом, Министерством здравоохранения РФ и Благотворительным фондом «Призвание». Фото предоставлено компанией «Эвалар»

В рамках церемонии Елена Малышева отметила компанию «Эвалар», высоко оценив уровень поддержки общества и вклад, который вносит компания в развитие отечественного здравоохранения: «Сегодня именно отечественный производитель несет груз ответственности за обеспечение пациентов качественными и доступными препаратами. Хотелось бы отметить вклад российской компании «Эвалар» в развитие отечественной фармацевтики. Сегодня эта компания активно развивается как производитель лекарственных препаратов, которые выпускаются по самым высоким стандартам качества. Это дает возможность врачам назначать своим пациентам доступную терапию, клинически равноценную западным аналогам».

Главная в России медицинская премия для врачей учреждена Первым каналом, Министерством здравоохранения РФ и Благотворительным фондом поддержки достижений в области медицины «Призвание» в 2001 году. Номинантами и победителями премии становятся самые выдающиеся достижения в области медицины: проведение уникальных операций и разработка новых методов лечения и диагностики, яркие научные открытия и другие достижения, внесшие самый значительный вклад в развитие отечественной медицины и т.п.