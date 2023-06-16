Эскиз трамвая Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали собирать кузов нового трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект предложил генеральный директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин. В регионе создали рабочую группу, куда вошли представители органов исполнительной власти, «Горэлектротранса» инвесторы.

Владимир Отмашкин, рассказал, что конструкторы изменили дизайн вагона, он стал более лаконичным. Он также отметил, что решился вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта.

Новое предприятие сможет производить 10-12 трамваев в год при выходе на полную загрузку. Работа над первым вагоном по плану должна быть закончена в первом квартале 2024 года