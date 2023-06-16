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НовостиПроисшествия16 июня 2023 6:16

В Алтайском крае грузовик насмерть задавил 9-классницу

Возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Девочка скончалась на месте

Девочка скончалась на месте

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае грузовик насмерть задавил девятиклассницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла 15 июня на трассе К-09 в 100 метрах от села Третьяково. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» во время разъезда со встречным автомобилем не справился с управлением и наехал на идущую в попутном направлении девятиклассницу. В результате 17-летняя девушка умерла на месте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование держит на контроле главный прокурор региона Антон Герман.