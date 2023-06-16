В Алтайском крае грузовик насмерть задавил 9-классницу

Девочка скончалась на месте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае грузовик насмерть задавил девятиклассницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла 15 июня на трассе К-09 в 100 метрах от села Третьяково. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» во время разъезда со встречным автомобилем не справился с управлением и наехал на идущую в попутном направлении девятиклассницу. В результате 17-летняя девушка умерла на месте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование держит на контроле главный прокурор региона Антон Герман.