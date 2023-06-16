В Алтайском крае в разгар смены закрыли нелегальный детский лагерь

Лагерь находился в поселке Садовый Солонешенского района Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пресекли работу нелегального детского лагеря. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в июне текущего года в поселке Садовый Солонешенского района разместили группу детей из Новосибирска. Однако объект, где пребывали дети, не был включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, как того требует закон.

В итоге деятельность лагеря пресекли. Прокуратур район направил в суд соответствующий иск.