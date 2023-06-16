Губернатор Алтайского края на ПМЭФ договорился о сотрудничестве с главой Челябинской области

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На Петербургском экономическом форуме губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали план мероприятий до 2026 года по развитию сотрудничества регионов.

Сотрудничество заключается в развитии и укреплении торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями регионов, организации деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах.

- Сегодня Челябинская область входит в число основных торговых партнеров Алтайского края. Общая стоимость отгруженной из Алтайского края в Челябинскую область продукции за 2022 год составила более 2,3 млрд. рублей. Сегодня мы поставляем значительные объемы алтайской мукомольно-крупяной продукции, в том числе гречневой крупы, зерносмесей для сельскохозяйственных животных, - отметил губернатор алтайского края Виктор Томенко.

Регионы сотрудничают в части поставки сельскохозяйственную техники и запасных частей к ней. За 2022 год в Челябинскую область было поставлено более 160 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования алтайского производства.

Кроме того, ряд челябинских компаний уже развивает проекты в Алтайском крае, в их числе АО «МАКФА» и ГК «Сигма». В Челябинской области ведется испытание пяти гибридов и одного сорта алтайского подсолнечника «Алей». Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства совместно с Научно-исследовательским институтом садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко ведут научную работу по изучению и испытанию сортов плодово-ягодных культур.