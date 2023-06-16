ПСБ поддержит создание эко-рекреационного комплекса на Алтае

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума между ПСБ, правительством Республики Алтай и ООО Управляющая компания «Жемчужина Алтая» заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса на Алтае.

Свои подписи под документом поставили председатель банка Петр Фрадков, глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель совета директоров ООО УК «Жемчужина Алтая» Сергей Абрамов.

«Алтай обладает колоссальным потенциалом в области туризма, и новый рекреационный проект со статусом регионального значения послужит дальнейшему повышению туристической привлекательности края, улучшению инфраструктуры, создаст новые рабочие места, а также поможет дополнительно развивать смежные отрасли, что в том числе поддержит малый и средний бизнес. Банк предоставляет все необходимые механизмы финансирования и всестороннюю поддержку для реализации подобных проектов, и, уверен, комплекс «Жемчужина Алтая» станет востребованным местом отдыха для жителей и гостей региона», - отметил Петр Фрадков.

«Сегодня мы заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии. Помимо сотрудничества в части реализации банковских продуктов, также договорились о мероприятиях, направленных на развитие предпринимательства в Республике Алтай, и участии банка в инвестиционных проектах, программах развития, реализуемых в нашем регионе, в том числе на территории бывшей особой экономической зоны «Долина Алтая», где запланирован ряд значимых инвестпроектов», - прокомментировал подписание глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«Мы рады продолжать объединять усилия для решения самых амбициозных задач региона, который в последние годы стал флагманом внутреннего туризма в России. За прошедший год мы увидели существенный рост активности как со стороны инвестиционного сообщества, так и девелоперов самого высокого уровня. Мы уверены, что такая конкурентная среда будет способствовать сохранению высокого темпа в реализации проектов регионального значения», – отметил председатель совета директоров ООО УК «Жемчужина Алтая» Сергей Абрамов.