Виктор Томенко на ПМЭФ заключил крупные соглашения по развитию туризма на Алтае

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Губернатор Алтайского края за первый день работы на Петербургском международном экономическом форуме подписал новые соглашения, касающиеся сферы туризма.

С главами Новосибирской области и Республики Алтай Томенко договорился о создании маршрута «Чуйский тракт» — вдоль федеральной магистрали, ключевой транспортной артерии Сибири. Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета.

- Договорились с коллегами, что вместе подготовим заявку в Минэкономразвития РФ. Нам предстоит много работы и по расширению дороги, и по ее благоустройству. Важно, что три региона объединяют свои усилия в этом направлении, – подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, что к 2035 году власти края планируют расширить Чуйский тракт расширят до четырех полос по всей длине, за счет чего движение станет безопаснее, а пробки сократятся. На сегодняшний день 112 километров дороги уже расширено до четырех полос, сейчас еще шесть участков в работе.

Второе соглашение заключено с компанией-инвестором из Тюменской области «Сибинтел-Холдинг», которая построит в городе-курорте Белокурихе новый гостинично-оздоровительный комплекс. При этом краевые деньги в проект вкладывать не будут, однако впоследствии комплекс будет стабильно приносить доходы в бюджет, которые затем можно будет перераспределить на социальную сферу. Также благодаря строительству нового туристического объекта появятся сотни дополнительных рабочих мест для жителей края.

Виктор Томенко отмечает, что любые инвестиции в сфере туризма работают на развитие экономики края. За прошлый год туризм принес в бюджет края почти 2 млрд рублей.