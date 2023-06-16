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НовостиОбщество16 июня 2023 1:31

Уровень воды в одном из районов Алтайского края превысил критическую отметку

Подтопило приусадебные участки
Вера Березовская
Уровень реки достиг 583 см при критических 580 см

Уровень реки достиг 583 см при критических 580 см

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Усть-Пристанском районе Алтайского края уровень воды в Оби превысил критическую отметку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Уровень реки достиг 583 см при критических 580 см. В селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебный участков, в селе Клепиково ¬- еще шесть участков.

В Барнауле река Обь прибавила пять см. Уровень воды составил 526 см, при критической отметке – 560 см. В поселке Затон развернули водомерный пост, уровень воды контролируется каждые три часа.