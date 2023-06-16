Уровень воды в одном из районов Алтайского края превысил критическую отметку

Уровень реки достиг 583 см при критических 580 см Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Усть-Пристанском районе Алтайского края уровень воды в Оби превысил критическую отметку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Уровень реки достиг 583 см при критических 580 см. В селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебный участков, в селе Клепиково ¬- еще шесть участков.

В Барнауле река Обь прибавила пять см. Уровень воды составил 526 см, при критической отметке – 560 см. В поселке Затон развернули водомерный пост, уровень воды контролируется каждые три часа.