15-летнего подростка в сланцах разыскивают в Барнауле

Юноша был одет в темные футболу и штаны и сланцы Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают в Барнауле 15-летнего Илью Альшанского.

Юноша исчез 15 июня. Он был одет в темные футболу и штаны и сланцы. Приметы пропавшего: рос 170 см, среднее телосложение, волосы русые.

Сообщить о местонахождении подростка можно по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

Отмечается, что в поисках требуется помощь добровольцев.

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