Погода в Алтайском крае 16, 17, 18 июня 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край возвращается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

Так, днем 16 июня температура поднимется до +24…+29 градусов, а в выходные 17 и 18 июня до +27…+32.

При этом будет преимущественно без осадков, только местами ожидаются небольшие короткие дожди и грозы. Ветер возможен 14-17 метров в секунду.

Отмечается, что по 20 июня в крае сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.