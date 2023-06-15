Знаменитый тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет в Барнауле турнир по силовому экстриму

Михаил Кокляев - абсолютный рекордсмен России по становой тяге
Фото: предоставлено организаторами
24 июня в барнаульском парке «Изумрудный» состоится турнир по силовому экстриму «Сила дворов – добро Алтая».
Турнир пройдет в рамках проекта восьмикратного чемпиона по тяжелой атлетике Михаила Кокляева «Сила дворов». Проект представляет собой серию мероприятий, турниров и фестивалей по всей стране, а финал состоится в Москве этим летом.
Ведущим выступит сам Михаил Кокляев - абсолютный рекордсмен России по становой тяге и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Заявки на участие принимаются по телефону 8-962-813-14-41. Также на мероприятие можно прийти в качестве зрителей.
Начало турнира в 13 часов у пруда.