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НовостиСпорт15 июня 2023 9:53

Знаменитый тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет в Барнауле турнир по силовому экстриму

Гостей и участников ждут в парке «Изумрудный»
Александра Сапожкова
Михаил Кокляев - абсолютный рекордсмен России по становой тяге

Михаил Кокляев - абсолютный рекордсмен России по становой тяге

Фото: предоставлено организаторами

24 июня в барнаульском парке «Изумрудный» состоится турнир по силовому экстриму «Сила дворов – добро Алтая».

Турнир пройдет в рамках проекта восьмикратного чемпиона по тяжелой атлетике Михаила Кокляева «Сила дворов». Проект представляет собой серию мероприятий, турниров и фестивалей по всей стране, а финал состоится в Москве этим летом.

Ведущим выступит сам Михаил Кокляев - абсолютный рекордсмен России по становой тяге и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Заявки на участие принимаются по телефону 8-962-813-14-41. Также на мероприятие можно прийти в качестве зрителей.

Начало турнира в 13 часов у пруда.