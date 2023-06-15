Жители Алтая вложили в несуществующий бизнес больше 47 млн рублей

Само собой, никаких выплат и дивидендов люди не дождались Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае в суд направили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 47 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В 2021-2022 годах житель края занимался реализацией сельхозпродукции и позиционировал себя успешным предпринимателем. Он привлекал деньги граждан под видом инвестирования якобы для развития бизнеса. При этом обещал возврат вложений и выплату хороших дивидендов.

В итоге восемь жителей региона инвестировали в несуществующий бизнес более 47 млн рублей. Само собой, никаких выплат и дивидендов они не дождались – все деньги «предприниматель» похитил.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд.