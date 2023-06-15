Строительство детского сада №282 завершается в Барнауле

Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре этого года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле завершается строительство детсада №282 на Павловском тракте, 170, сообщили в администрации города.

На сегодня основные строительные и отделочные работы закончены, также подходит к концу этап благоустройства. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре этого года.

Отмечается, что вместимость детского сада составляет 330 мест, в том числе 60 мест для детей ясельного возраста. Общий объем внебюджетных затрат на строительство составил 28,52 млн рублей. Вложения из бюджетов всех уровней составили почти 350 млн рублей.

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